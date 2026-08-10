Zware aardbeving van 7,4 treft Colombia: gewonden, schade en evacuaties

Een krachtige aardbeving met een magnitude van 7,4 heeft maandag het westen van Colombia getroffen. De schokken waren in meerdere steden voelbaar, waaronder de hoofdstad Bogotá, waar mensen uit voorzorg massaal gebouwen verlieten. In het departement Chocó zijn gewonden gemeld en is sprake van zware schade aan gebouwen.

Het epicentrum lag bij San José del Palmar in Chocó, ongeveer 280 kilometer ten westen van Bogotá. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS vond de beving plaats om 07.34 uur lokale tijd, op een diepte van 107 kilometer.

In Quibdó, de hoofdstad van Chocó, zijn volgens gouverneur Nubia Carolina Córdoba Curi mensen gewond geraakt en gebouwen zwaar beschadigd. Zij sprak tevens haar bezorgdheid uit over mogelijke naschokken.

Ook in Bogotá was de aardbeving duidelijk merkbaar. Alarmen gingen af en bewoners verlieten op verschillende plekken hun woningen en andere gebouwen om buiten een veilige plek op te zoeken. Volgens burgemeester Carlos Galán waren daar op dat moment geen gewonden of grote structurele schade gemeld. Wel zouden in enkele gebouwen scheuren zijn ontstaan.

Op beelden uit verschillende Colombiaanse wijken is te zien hoe stofwolken door straten trekken, terwijl mensen dekking zoeken. Op sommige plaatsen kwamen delen van gevels naar beneden en vielen brokstukken op straat.

Ook in Cali, de op twee na grootste stad van Colombia, richtte vallend puin schade aan. Daar belandden brokstukken onder meer op een auto.

De omvang van de schade wordt nog in kaart gebracht. De autoriteiten houden rekening met verdere ontwikkelingen en mogelijke naschokken.