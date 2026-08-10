Veteranen vragen eigen opvangcentrum en structurele steun: ‘Vandaag militair, morgen veteraan’

Surinaamse veteranen willen dat hun positie niet alleen met woorden wordt gewaardeerd, maar dat er concrete voorzieningen komen voor de periode na hun actieve dienst. Tijdens de vierde Veteranendag werd onder meer gepleit voor betere gezondheidszorg, financiële ondersteuning, huisvesting en zelfs een eigen opvangcentrum voor veteranen die in nood raken.

De oproep werd vrijdag 7 augustus gedaan tijdens de Veteranendag in de Memre Buku Kazerne. Volgens het Ministerie van Defensie in Suriname stond de bijeenkomst in het teken van de inzet en offers van actief dienende militairen, gepensioneerde militairen en ex-militairen.

Luitenant-kolonel Petrus Wasimin, die namens de veteranen sprak, maakte duidelijk dat er volgens hem meer nodig is dan alleen erkenning tijdens een herdenkingsmoment. Hij riep de regering op concrete stappen te zetten om de positie van Surinaamse veteranen te versterken en hun belangen nadrukkelijker mee te nemen in het beleid.

Wasimin stelde dat erkenning van veteranen niet alleen betrekking heeft op het verleden. Volgens hem geeft goed veteranenbeleid ook een belangrijk signaal aan huidige en toekomstige militairen dat loyaliteit, moed, inzet en dienstbaarheid aan het land daadwerkelijk worden gewaardeerd.

SREM-directeur tweede luitenant Wilgo Kuik ging nog verder en pleitte voor een professioneel en duurzaam vangnet. Dat beleid zou volgens hem moeten bestaan uit gezondheidszorg, financiële ondersteuning, opvang en huisvesting. Daarbij opperde hij de mogelijkheid van een speciaal opvangcentrum voor veteranen of formele afspraken met bestaande instellingen, zodat bij nood direct begeleiding en onderdak beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd is er volgens het persbericht al een financiële stap gezet. De invaliditeitsuitkering en resocialisatietoelage voor ex-militairen zijn onlangs met 100 procent verhoogd en werden op 30 juli uitbetaald.

Kuik hield ook de huidige militairen voor dat veteranenbeleid uiteindelijk iedereen binnen het leger aangaat. Wie vandaag in actieve dienst is, kan morgen immers zelf veteraan zijn. Structurele voorzieningen moeten daarom volgens hem worden gezien als het vangnet waarop militairen na hun diensttijd moeten kunnen terugvallen.

Minister Uraiqit Ramsaran benadrukte tijdens de bijeenkomst dat veteranen volgens hem de militaire traditie levend houden en een belangrijke schakel vormen tussen verleden en toekomst. Ook bevelhebber brigadegeneraal Mitchell Labadie stond stil bij hun verdiensten en omschreef hun trouw, discipline en moed als belangrijke pijlers van de samenleving.