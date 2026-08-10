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Van Ommeren teleurgesteld in minister Gopal: “Ook al wil je een bal gaan zoeken voor een kind, je krijgt het niet”

KAM Thuiszorg

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Minister Gopal

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NDP’er Patricia van Ommeren, alias ‘Mama’, heeft geen goed woord over drie ministers die uit de NDP komen, waaronder vooral minister van Sport & Jeugdzaken Lalinie Gopal, die volgens haar nooit te bereiken zijn.

Volgens de ‘gettoleider’ heeft Gopal niet eens de ruimte om haar telefoon op te nemen wanneer zij wordt gebeld en is er nooit ruimte om een bal aan een kind te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd.

“Er zijn drie ministers van de NDP die je nooit hoeft te bellen. Sport & Jeugdzaken mi ne teri sref srefi. Dati sref srefi ne teki sma telefoon. Wiens i wani go suku wan bal gi wan pikin, yu ne feni eng”, zei Van Ommeren in een interview op Sign-In TV.

De NDP’er noemt de ministers die geen ruimte meer hebben om Surinamers te helpen slecht, aangezien zij tijdens de verkiezingsperiode wel ruimte hadden om huis-aan-huiscampagne te voeren. Zijzelf zal daarom geen blad voor haar mond nemen en kritiek blijven leveren.

“Na deng sani disi e broko kondre. We moeten niet doen alsof dingen goed gaan, terwijl ze niet goed gaan. Als een minister het niet goed doet, dan moeten we het zeggen. Je bent minister, mensen bellen je en verzoeken je om op te nemen, maar je negeert die mensen.

Ze zijn fout bezig. Ifi president no beng bun, dan mi bo taki dati a no bung”, aldus Van Ommeren.

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