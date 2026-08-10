Surinaams media-icoon en ‘Wan Pipel’-acteur Borger Breeveld overleden

De bekende Surinaamse acteur, mediaman en filmmaker Borger Breeveld is vandaag in Nederland overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan Waterkant.Net.

Breeveld, die vorige maand nog zijn 82ste verjaardag vierde, groeide uit tot een van de meest herkenbare gezichten uit de Surinaamse film- en televisiewereld. Bij het grote publiek zal hij vooral herinnerd worden als Roy uit de legendarische Surinaamse film Wan Pipel.

De mediaman werd op 20 juli 1944 geboren in Paramaribo. Zijn naam raakte onlosmakelijk verbonden met Wan Pipel, de film van de Surinaamse regisseur Pim de la Parra die in 1976 verscheen, kort na de onafhankelijkheid van Suriname. Breeveld vertolkte daarin de hoofdrol van Roy, een in Nederland studerende Surinamer die terugkeert naar zijn geboorteland en besluit daar te blijven.

De film behandelde thema’s als identiteit, afkomst, liefde en de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Roy wordt verliefd op de Hindoestaanse verpleegster Rubia, gespeeld door Diana Gangaram Panday, terwijl hij in Nederland een relatie heeft met Karina, gespeeld door Willeke van Ammelrooy. De relatie tussen Roy en Rubia stuit in het Suriname van die tijd op weerstand vanuit hun omgeving.

Wan Pipel groeide in de decennia daarna uit tot een klassieker binnen de Surinaamse filmgeschiedenis. Daarmee bleef ook Breevelds vertolking van Roy bij verschillende generaties Surinamers bekend. In 2010 werd een gerestaureerde versie van de film opnieuw in Paramaribo vertoond, waarbij Breeveld aanwezig was.

Zijn loopbaan beperkte zich echter niet tot die ene beroemde rol. Breeveld was jarenlang actief in de Surinaamse media- en filmwereld. Hij was onder meer verbonden aan de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), waar hij verschillende werkzaamheden en functies vervulde. Zo was hij programmamaker en werkte hij onder meer aan het actualiteitenprogramma Mmanten Taki. Ook was hij enige tijd ondervoorzitter van de Raad van Toezicht van de staatszender.

Daarnaast zette Breeveld zich in voor de ontwikkeling van de Surinaamse filmsector. Samen met onder anderen filmmaker Pim de la Parra en Arie Verkuijl stond hij aan de basis van het Film Instituut Paramaribo. Ook was hij betrokken bij de Surinaamse Film Academie.

Hoewel Wan Pipel zijn bekendste acteerprestatie bleef, verscheen Breeveld ook later nog voor de camera. Hij speelde onder meer in Sing Song en Wiren. Ook was hij te zien in andere Surinaamse en aan Suriname gerelateerde filmproducties. Daarmee bleef hij tot op hoge leeftijd betrokken bij het vak waarmee hij in de jaren zeventig landelijke bekendheid had verworven.

Breeveld kende de afgelopen jaren ernstige gezondheidsproblemen. In februari 2021 werd hij in kritieke toestand opgenomen op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij kampte al jaren met diabetes. Zijn gezondheidstoestand was destijds zo ernstig dat zijn familie publiekelijk om steun en positieve gedachten vroeg. Uiteindelijk herstelde hij voldoende om in april van dat jaar weer naar huis te kunnen.

In april 2021 werd zijn jarenlange bijdrage aan de Surinaamse mediawereld bovendien bekroond met een Lifetime Media Award. Het was een erkenning voor een carrière die zich over meerdere decennia uitstrekte en waarin Breeveld zich niet alleen voor de camera, maar ook achter de schermen inzette voor televisie, film en media in Suriname.

Met het overlijden van Borger Breeveld verliest Suriname een markante persoonlijkheid uit zijn culturele en mediageschiedenis. Voor velen zal zijn naam voor altijd verbonden blijven aan Roy uit Wan Pipel en aan een film die bijna vijftig jaar na verschijnen nog altijd een bijzondere plaats inneemt in de Surinaamse filmgeschiedenis.