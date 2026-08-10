Ontvluchte gedetineerde opnieuw aangehouden in Latour

De ontvluchte gedetineerde Iwan Pamina (50) is vanmiddag opnieuw aangehouden in Latour.

Leden van het Regio Bijstand Team Oost Suriname wisten de man op basis van informatie van verschillende inlichtingendiensten te lokaliseren.

Pamina liep te voet toen hij door de politie positief werd herkend. Hij werd direct aangehouden en in de boeien geslagen. De 50-jarige is weer achter slot en grendel geplaatst.

De gedetineerde wist vanmorgen tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan de Grote Combéweg, nabij de Palmentuin, ondanks de bewaking te ontsnappen.

Pamina zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit wegens een veroordeling voor roof. Hij werd op 22 november 2023 opgenomen in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma.