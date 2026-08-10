Man met meerdere steekwonden naar ziekenhuis na ruzie bij discotheek

Een man is zondag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jozef Israëlstraat, ter hoogte van een discotheek in Suriname. Het slachtoffer werd met meerdere steekverwondingen binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De 28-jarige R.H. kreeg een woordenwisseling met een illegale parkeerwachter die zich voor de discotheek ophield. De ruzie escaleerde vervolgens in een steekpartij.

R.H. liep steekverwondingen op in zijn buikstreek en borstkas. Na het incident werd hij voor medische behandeling overgebracht naar de SEH.

De politie van Munder werd ingeschakeld. Aan de opsporing en aanhouding van de steekgrage verdachte wordt gewerkt.