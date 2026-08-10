Man aangehouden voor mishandeling zwangere partner en haar kinderen

De politie van Zanderij heeft in samenwerking met Surveillance Midden Suriname de 30-jarige H.S. aangehouden op verdenking van mishandeling en poging tot zware mishandeling van zijn partner en haar kinderen.

De vrouw verklaarde tegenover de politie dat haar partner haar kinderen zou hebben mishandeld. Haar 11-jarige zoon zou door de verdachte tweemaal zijn gewurgd. Het eerste incident zou in de badkamer hebben plaatsgevonden, terwijl het tweede incident op het erf zou zijn gebeurd.

Toen de vrouw tussenbeide wilde komen, zou H.S. haar hebben weggeduwd, waardoor zij ten val kwam. De vrouw is vier maanden zwanger.

De verdachte is aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De politie van Zanderij is belast met het verdere onderzoek.