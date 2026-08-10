Joeloemsingh: “Brandstofsmokkel tegengaan middels kleuren van legale brandstof”

NDP-parlementariër Wedprekash Joeloemsingh is moe van de verhalen over brandstofsmokkel in Suriname. Volgens de politicus wordt brandstof niet alleen vanuit het land gesmokkeld, maar ook het land binnengesmokkeld.

Hij stelt daarom voor dat pompstations die legale brandstof verkopen – geïmporteerd of via GOw2 aangekocht – overgaan tot het kleuren van hun brandstof, zodat deze makkelijker kan worden onderscheiden.

“Het ministerie van EZOTI moet er wel op toezien dat de Surinaamse consument wordt beschermd door de legaal geïmporteerde brandstof te kleuren, waardoor we kunnen onderscheiden wat legaal is en wat binnengesmokkeld is”, zei Joeloemsingh donderdag tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Reglement Industriële Eigendom Suriname.

De politicus voerde aan dat er pompstations zijn die brandstof verkopen zonder dat de pompen geijkt zijn. Ook zijn er pompstations die zonder vergunning opereren.

“Hoe is het mogelijk dat we pompstations hebben die bijkans 2 SRD lager dan de pricecap op brandstof verkopen? Van waar betrekken ze hun brandstof? Hoe komen ze aan zulke prijzen?”, aldus Joeloemsingh.