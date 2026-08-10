Gevoelstemperatuur loopt op tot 41 graden: waarschuwing voor hittestress in Suriname

Suriname krijgt maandag 10 augustus te maken met zeer warm en benauwd weer. Hoewel de maximumtemperatuur rond de 34 graden ligt, kan het door de hoge luchtvochtigheid aanvoelen als 38 tot zelfs 41 graden. Vooral in de middaguren kan de hitte zwaar aanvoelen en neemt het risico op hittestress en uitdroging toe.

Volgens het Nationaal Meteorologisch Centrum blijft het in de avond droog en wordt voor maandag overwegend zonnig en droog weer verwacht. De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zorgt er echter voor dat het weer aanzienlijk warmer aanvoelt dan de gemeten temperatuur.

De gevoelstemperatuur wordt geschat tussen 38 en 41 graden. Het centrum waarschuwt dat deze omstandigheden vooral tijdens de middaguren voor een zwaar en benauwd gevoel kunnen zorgen. Daarbij kan de hitte leiden tot verhoogde hittestress.

Omdat het weer grotendeels droog blijft, wordt ook extra aandacht gevraagd voor voldoende vochtinname. Het risico op uitdroging neemt toe wanneer mensen langere tijd aan de hitte worden blootgesteld.

In Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo en Sipaliwini kan de temperatuur oplopen tot 34 graden. Voor Marowijne, Commewijne, Saramacca en Coronie wordt maximaal 33 graden verwacht, terwijl Nickerie rond 32 graden blijft.

De wind komt uit oostelijke tot oost-noordoostelijke richting en bereikt snelheden van ongeveer 10 tot 15 kilometer per uur. De verwachting geldt van zondagavond 9 augustus 19.30 uur tot maandagavond 10 augustus 19.30 uur.