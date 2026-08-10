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Gedetineerde rover ontsnapt tijdens werkzaamheden aan de Grote Combeweg

KAM Thuiszorg

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Gedetineerde rover ontsnapt tijdens schoonmaakwerkzaamheden Grote Combeweg

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In Suriname is een gedetineerde van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) Santo Boma maandag ontsnapt tijdens werkzaamheden nabij de Palmentuin te Paramaribo.

Het gaat om de 50-jarige Ivan John Pamina, die een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzit. De man werd op 22 november 2023 opgenomen in de penitentiaire inrichting en zat vast na een veroordeling wegens roof.

Vernomen wordt dat Pamina onder begeleiding buiten de gevangenis schoonwerkzaamheden verrichtte aan de Grote Combeweg, toen hij kans zag te ontkomen. De omstandigheden waaronder hij wist te vluchten, zijn vooralsnog niet bekend.

Na de ontsnapping is direct een zoekactie opgestart. De Surinaamse autoriteiten zijn bezig met de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige gedetineerde.

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