Fawaka Fest maakt indrukwekkend debuut: uitverkocht festival smaakt naar meer

De eerste editie van Fawaka Fest is afgelopen zaterdag 8 augustus uitgegroeid tot een groot succes. Het splinternieuwe Surinaamse festival in het Haagse Zuiderpark was volgens de organisatie volledig uitverkocht en bezoekers lieten na afloop massaal lovende reacties achter op sociale media.

Met Fawaka Fest zette Hardcore Entertainment uit Suriname een opvallende prestatie neer. Het komt zelden voor dat een Surinaamse organisatie in Nederland een festival van deze omvang organiseert. Voor de première werd alles uit de kast gehaald om het publiek een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

De organisatie presenteerde een indrukwekkende line-up met het beste dat Nederland op het gebied van Surinaams entertainment te bieden heeft, aangevuld met internationale acts. Bezoekers genoten niet alleen van publiekstrekkers als Ronnie Flex, Poke en La Rouge, maar ook van internationale acts zoals Zoukmachine, Osocity en Good Vibezz, dat speciaal vanuit Suriname naar Nederland was ingevlogen voor het festival.

Aan de productie was eveneens veel aandacht besteed. Kosten noch moeite werden gespaard om van de eerste editie een groots spektakel te maken. Het absolute hoogtepunt van de avond was volgens veel bezoekers de spectaculaire afsluiting met een vuurwerk- en confettishow van internationaal niveau, verzorgd door The Confetti Maker.

Op sociale media wordt nog volop nagepraat over het festival. De positieve reacties laten zien dat Fawaka Fest direct een sterke indruk heeft achtergelaten bij het publiek.

Met een uitverkochte eerste editie, een sterke programmering en een indrukwekkende productie heeft Fawaka Fest een veelbelovende entree gemaakt in de Nederlandse festivalwereld. Als het aan de bezoekers ligt, is dit nog maar het begin van een festivalconcept dat smaakt naar veel meer.