51-jarige man aangehouden voor oplichting bejaarde vrouw in centrum Paramaribo

De 51-jarige verdachte D.V. is zaterdag door de politie in Suriname aangehouden op verdenking van oplichting van een bejaarde vrouw.

Op woensdag 15 juli zou hij het slachtoffer in het centrum van Paramaribo hebben opgelicht. Vernomen wordt dat de vrouw zich die ochtend samen met haar neef naar de Centrale Markt had begeven om groenten te kopen.

Nadat zij hun inkopen hadden gedaan, verlieten zij de markt. Haar neef hielp haar vanuit de Saramaccastraat de weg over te steken naar de Dr. Sophie Redmondstraat, waarna zij te voet haar weg vervolgde in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat om daar een bus te nemen.

Ter hoogte van de kruising van de Maagdenstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat zou de vrouw door de verdachte zijn benaderd. Hij zou haar vervolgens hebben bewogen tot de afgifte van haar sieraden.

De vrouw raakte daarbij twee vingerringen en een ronde hanger kwijt. De sieraden zouden van geel metaal zijn vervaardigd. Het exacte gewicht en de economische waarde zijn vooralsnog niet bekend.

Tijdens het daaropvolgende onderzoek kwam de politie de 51-jarige D.V. op het spoor. Hij werd na uitgewerkte informatie en speurwerk door het Regio Bijstand Team Paramaribo aangehouden.

D.V. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.