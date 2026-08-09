Surinam Airways zet toestel in voor Caribbean Premier League crickettoernooi

Surinam Airways (SLM) heeft een overeenkomst gesloten om tijdens de Republic Bank Caribbean Premier League (CPL) 2026 cricketteams, officials en ondersteunend personeel tussen de verschillende gastlanden van het toernooi te vervoeren. Hiervoor wordt het SLM-toestel Sabaku, een Boeing 737-800, ingezet. Het crickettoernooi vindt plaats van 7 augustus tot en met 20 september.

De SLM voerde vrijdag de eerste CPL-vlucht uit. Het toestel landde daarbij voor het eerst in Saint Vincent en de Grenadines, een mijlpaal die door de lokale autoriteiten werd verwelkomd.

Volgens toerismefunctionarissen van St. Vincent en de Grenadines biedt de komst van Surinam Airways nieuwe mogelijkheden voor een betere regionale luchtverbinding en een verdere ontwikkeling van het toerisme. De eerste landing van het toestel in het eilandstaatje werd dan ook als een historisch moment bestempeld.

Met de inzet van het speciale chartertoestel vergroot SLM haar aanwezigheid op de regionale markt. De maatschappij verzorgt gedurende het toernooi het luchtvervoer van de deelnemende cricketteams tussen de verschillende Caribische bestemmingen waar wedstrijden worden afgewerkt.

De CPL geldt als een van de grootste sportevenementen in het Caribisch gebied en trekt jaarlijks miljoenen kijkers wereldwijd. Voor de vliegmaatschappij van Suriname betekent de samenwerking een belangrijke stap in de uitbreiding van haar charteractiviteiten binnen de regio.