Salarbaks wijst op forse verlaging salaris pg van 1,4 miljoen naar rond de 500.000 SRD

Het parlement in Suriname is volgens NDP-parlementariër Aziez Salarbaks in een vergevorderd stadium om de hervormingen bij de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie (OM) door te voeren. Eén van de opvallende zaken volgens de NDP’er is dat het brutosalaris van 1,4 miljoen SRD, kennelijk doelend op het maandsalaris van de procureur-generaal (pg), wordt verlaagd naar rond de 400.000 tot 500.000 SRD.

Volgens Salarbaks is het ook de bedoeling dat er nu een college van bestuur bij het OM komt, met daarin de pg als voorzitter, ondersteund door vier advocaten-generaal.

“Eigenlijk hadden we meerdere pg’s gewild, maar we hebben met de rechterlijke macht en het OM gesproken en zij zeggen dat het het beste is dat we een college van bestuur hebben, met als voorzitter de pg. Daarnaast wordt de leeftijd van de mensen van 70 jaar teruggebracht naar 65 jaar.

En de salarissen… van de 1,4 miljoen van een functionaris wordt helemaal teruggebracht naar iets in de orde van rond de 400.000 tot 500.000”, zei Salarbaks in een interview op TBN.

President Jennifer Simons liet vorige week tijdens een persconferentie al weten dat de regering mogelijk nog deze maand verwacht belangrijke wetgeving door het parlement goedgekeurd te krijgen die de onafhankelijkheid en effectiviteit van de Surinaamse rechterlijke macht moet versterken. Volgens haar zijn de verschillende partijen het inmiddels grotendeels eens, waardoor de regering verwacht de wetsvoorstellen binnenkort aan De Nationale Assemblee te kunnen aanbieden.

Salarbaks begrijpt dat de discussie rond de salarissen van de rechterlijke macht en het OM ook kritiek met zich zal meebrengen over de hoogte van de salarissen van parlementariërs. Hij stelt echter dat dit slechts een begin is, aangezien de wetten over de rechterlijke macht al op de agenda liggen.

“Dus we kunnen afronden en eventueel kijken naar dat van die DNA-leden. Ik ben ook nog steeds van oordeel dat we de toelages moeten loskoppelen van de bezoldiging. Dan checken we wie wel of niet aanspraak maakt op die toelages. Dan ga je zien dat er wel een drastische verandering komt in de salarissen van DNA-leden”, aldus Salarbaks.