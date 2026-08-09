Pick-up botst tegen EBS-mast na aanrijding in binnenstad

Een vrachtpick-up is afgelopen nacht tegen een metalen EBS-mast gebotst na een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Ten tijde van het ongeval waren de verkeerslichten buiten werking. Een van de bestuurders heeft op de kruising geen voorrang verleend, met de botsing als gevolg.

Zowel de pick-up als de personenauto belandde na de aanrijding een aantal meters verder. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Technici van de EBS werden opgeroepen om de aangerichte schade aan de mast te herstellen.

Een bewaker van een handelszaak in de omgeving zegt aan Waterkant.Net dat er, ondanks de voormalige drempel aan de Zwartenhovenbrugstraat, regelmatig met hoge snelheid over de kruising werd gereden, met meerdere aanrijdingen als gevolg.

Om de doorstroming van het verkeer in de binnenstad tijdens de werkzaamheden aan de Domineestraat te verbeteren, is besloten de drempel eerder deze week te verwijderen. De bewaker hoopt dat de drempel na afronding van de werkzaamheden wordt teruggeplaatst, omdat het volgens hem anders een rampzalige situatie zal worden op de kruising.