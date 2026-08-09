Parmessar hekelt dat ingediende envelop met vermogensinformatie van DNA-lid vermoedelijk is opengemaakt

Publieke functionarissen in Suriname die verplicht zijn een Verklaring van Inkomen en Vermogen (VIV) in te dienen, hebben nog tot 16 augustus 2026 de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) informatie te hebben ontvangen dat een parlementariër na het in orde maken van zijn stukken en de indiening van de VIV bij de Anti-corruptie Commissie (ACC), geconfronteerd is met inhoudelijke vragen over de ingediende stukken. Dat betekent volgens hem dus dat de gesloten envelop, waarin de stukken door de notaris zijn geplaatst en verzegeld, is opengemaakt. Iets dat volgens hem niet mag.

“Dat betekent dus dat men die enveloppen heeft opengedaan. Ik wil duidelijk van de regering weten wat daar gebeurt. Want dat mag niet. Alleen in het kader van vervolging en onderzoek. Dus alleen wanneer het vervolgingsapparaat daar behoefte aan heeft. En dat is ook aan wetten en regels gebonden”, zei de NDP’er.

Parmessar kreeg ondersteuning van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, die stelde dat in de wet de ACC niet eens in beeld komt. Volgens Gajadien is de situatie ernstig. Hij benadrukte dat niemand tegen de bestrijding van corruptie is, maar dat wettelijke regels niet naar eigen interpretatie mogen worden toegepast. Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid gaf aan van de voorzitter van de ACC te hebben vernomen dat het haast onmogelijk is dat de enveloppen zijn opengedaan.

“Als iemand inhoudelijke vragen zou hebben gesteld, dan is dat niet mogelijk geweest bij de Anti-corruptie Commissie zelf. Mochten er vragen zijn gesteld op het notariaat, dan is dat ook niet correct en kunnen er tuchtrechtelijke maatregelen tegen een dergelijke notaris worden getroffen.

De Anti-corruptie Commissie heeft aangegeven dat zij dergelijke klachten of opmerkingen nimmer heeft ontvangen. De Anti-corruptie Commissie krijgt enkel een ontvangstbewijs in haar bezit. De VIV wordt bij de notaris gedeponeerd en wordt nimmer verstrekt aan de Anti-corruptie Commissie zelf”, aldus Monorath.

Parmessar stelde voor dat, aangezien de minister iets anders beweert, het betreffende DNA-lid de bewindsman dan zelf vertrouwelijk en diepgaand informeert. NDP-parlementariër Raymond Sapoen, die niet het lid is waarover Parmessar sprak, deelde ook zijn eigen ervaring bij de indiening van de VIV. Volgens de politicus heeft hij alles netjes thuis in een envelop geplaatst en naar de notaris gebracht, die de stukken wel uit de envelop heeft gehaald en bekeken. Op zijn vraag of dat normaal is, antwoordde de notaris dat dit wel mag.

“Want het is vaker voorgekomen in de praktijk dat de betrokkenen fouten of verschrijvingen maken of de bronnen niet vermelden. En in mijn geval moest ik in de niet-ingevulde stroken ‘NVT’ plaatsen, omdat ik daar vinkjes had geplaatst. Dus tegen die achtergrond zei ze me dat het normaal is. Daarna is de envelop verzegeld en dat was het bij de notaris”, aldus Sapoen.

Zijn fractiegenoot Rossellie Cotino stoorde zich eraan dat er bij notarissen geen uniforme uitvoering van de wet is, omdat zij allemaal hun eigen werkwijze hanteren.