Monorath: “Ik vermoed voorzichtig dat bijna 30% personen in gevangenissen oplichters zijn”

30% van personen die in de gevangenissen in Suriname vastzitten, bestaan volgens minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid uit oplichters. De bewindsman deed deze mededeling woensdag voor aanvang van de RvM naar aanleiding van het geval waarbij afgelopen week een vals bericht werd verspreid via sms.

In het bericht wordt aangegeven dat de ontvanger een verkeersovertreding heeft begaan en via de toegestuurde link de overtreding kan bekijken om de boete te betalen. Volgens de minister moeten mensen alert zijn en niet zomaar geld overmaken voor derden.

“Er is een ernstig gevaar dat de samenleving vanuit sociale media teistert. U hebt het gezien met de scammers eergisteren waarbij men allerlei berichten heeft geappt dat u boete moet komen betalen. Wij hebben onmiddellijk, zowel het ministerie als KPS, officiële mededelingen gedaan dat het valse berichten zijn. Maar u heeft ook gezien dat we te maken hebben gehad met scammers die ook vanuit pinautomaten hebben geprobeerd om mensen hun gelden te ontnemen.

Ik vraag de samenleving aandacht om verder alert te blijven, omdat dit soort zaken Suriname zullen blijven teisteren. Kijkt u in de gevangenissen. Daar hebben we niet alleen criminelen. We hebben niet alleen rovers en dieven. Ik vermoed voorzichtig dat bijna 30% oplichters zijn”, zei de minister.

Monorath doet een beroep op de samenleving om zichzelf veilig te houden en niet met oplichters te werken. “Gaat u niet voor die praatjes. U koopt een auto en op de kwitantie staat een tractor. U koopt een voertuig en u betaalt 5.000 US dollars en u heeft geen ID-kaart van de verkoper gehad. Noch minder een adres, noch minder heeft u een KKF-onderzoek gedaan. Wat doet de politie? De politie hoeft niets te doen. Het is een overeenkomst die u in privé heeft gesloten tussen twee partijen…die u vrijwillig heeft gesloten.

In eerste instantie bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. In de twee fase wanneer er zal blijken dat er sprake is van oplichting, pas dan zal de politie in beeld komen. Dan moeten we een verdachte in beeld brengen. En dan zit je nog met de vraag of het een strafrechtelijk of civielrechtelijk karakter heeft. Want als het civielrechtelijk is en de man heeft geen verhaalsobjecten, dan is dat niet strafrechtelijk vervolgbaar. Dan gaat u naar de rechter, u krijgt een niet opeisbare vordering…je wint de zaak, maar a man no abi moni fu pai baka…yu lasi yu moni”, aldus de minister.

Een tweede manier van oplichting waarmee mensen voorzichtig moeten zijn, zijn zogenaamde inside jobs. “Weest u voorzichtig met wie u informatie deelt. We zien steeds weer in de samenleving dat er inbreuk wordt gemaakt op de goedheid van de Surinamer. Waarbij informatie wordt gedeeld…’ai mi poti a moni drape’ of ‘wo pai a sani dya’. En precies op dat moment vindt die beroving of inbraak plaats.

En wanneer de politie achteraf die case oplost, blijkt dat het allemaal mensen zijn die gerelateerd zijn aan het slachtoffer. Als het geen werkgever is, is het een werknemer, een familielid of een buurman. Ik vraag daarom uw aandacht dat u voorzichtigheid betracht met de informatie die u deelt met de mensen om uw heen”, aldus de minister.