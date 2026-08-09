Monorath: burgers kunnen binnenkort veilig klachten indienen over politieoptreden

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal binnenkort een Burgercontactbureau lanceren. Via dit bureau krijgen burgers de mogelijkheid om, naast de bestaande mogelijkheden bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname (KPS), melding te maken van situaties waarbij zij van mening zijn dat er sprake is geweest van onevenredig of onredelijk politieoptreden.

“Ze zullen die melding veilig kunnen maken zonder angst voor enige vorm van vervolging of represaille”, zei minister Harish Monorath donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman reageerde hiermee op kritiek vanuit diverse parlementariërs over de recente inbeslagname van diverse goederen door de politie bij de controlepost te Stolkertsijver. Parlementariërs uitten kritiek op de wettelijke grondslag van de controles, de manier waarop de goederen van burgers in beslag zijn genomen en met name op de wijze waarop deze vervolgens zijn afgehandeld.

Enkele dagen terug is een partij van maar liefst 68 dozen met hele kippen in beslag genomen en zijn daarbij drie personen aangehouden. Eén van hen verklaarde dat hij de grote hoeveelheid aan de Franse kant had gekocht en dat de kippen bestemd waren voor eigen gebruik.

Verschillende parlementariërs wilden duidelijkheid over de bestemming van de in beslag genomen kippen en andere bederfelijke levensmiddelen.