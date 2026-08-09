Eerste Cubaanse leerling ooit geslaagd aan A.T. Calorschool

De A.T. Calorschool in Suriname heeft geschiedenis geschreven met de eerste Cubaanse leerling die met succes haar diploma heeft behaald. De in Cuba geboren Camila Fernandez is als eerste Cubaanse leerling ooit geslaagd aan de school.

Camila volgde vanaf leerjaar 11 de AVO-opleiding, profiel A, aan de A.T. Calorschool.

Tijdens haar schoolloopbaan kreeg zij te maken met een taalbarrière. Desondanks liet zij zich hierdoor niet ontmoedigen. Vanaf het begin van haar opleiding bleef zij zich volledig inzetten en werkte zij vastberaden aan haar doel.

Haar inzet werd beloond met een uitstekend resultaat. Camila slaagde niet alleen voor haar opleiding, maar werd ook de best geslaagde leerling van profiel A.

Daarnaast behaalde zij tijdens haar schoolloopbaan verschillende certificaatpakketten.

Met deze bijzondere prestatie heeft Camila haar AVO-opleiding met succes afgerond en tegelijkertijd een unieke plaats veroverd in de geschiedenis van de A.T. Calorschool als eerste Cubaanse leerling die aan de school is geslaagd.

De directie, leerkrachten en het overige personeel van de A.T. Calorschool feliciteren Camila van harte met haar bijzondere prestatie. Zij spreken hun trots uit en wensen haar veel succes toe in haar verdere studie en toekomst.