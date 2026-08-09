Echtpaar Wongso-Wagijo 50 jaar getrouwd

Njono Ngadiman Wongso en Ilse Marijem Wagijo van het district Saramacca hebben op zaterdag 8 augustus het 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. Het echtpaar woont aan de Catharina Sophia nummer 105 in het ressort Tijgerkreek.

Wongso werd op 7 april 1951 geboren in het district Saramacca en groeide op als jongste van twee kinderen. Hij volgde lager onderwijs tot en met de zesde klas. Op 22-jarige leeftijd trad hij in dienst bij het toenmalige Ministerie van Openbare Werken, waar hij 35 jaar lang met toewijding en loyaliteit werkzaam was.

Daarnaast werkte hij als chauffeur voor de familie van Wagijo. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet als voorganger van de Moskee Ighwanoer in Catharina Sophia.

Wagijo werd op 5 juli 1962 geboren en is het vijfde kind uit een gezin van acht kinderen. Zij volgde onderwijs tot en met de eerste klas van de mulo. Hoewel zij nooit buitenshuis heeft gewerkt, heeft zij zich jarenlang volledig ingezet voor de ondersteuning van de visverwerkingsactiviteiten van haar ouders.

Het huwelijk werd voorafgegaan door een vriendschap, die uiteindelijk uitgroeide tot een verkering van drie maanden. Daarna traden zij volgens de islamitische traditie in het huwelijk. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, twee dochters en een zoon. Inmiddels zijn zij de trotse grootouders van vijf kleinkinderen. Het echtpaar belijdt het islamitische geloof.

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum delen zij ook een levensles met andere echtparen. Volgens hen vormen geduld, goede communicatie, wederzijds vertrouwen, gezamenlijk gebed en vooral eerlijkheid tegenover elkaar en de medemens de basis voor een sterk en duurzaam huwelijk.

De gezondheid van het echtpaar is naar omstandigheden redelijk stabiel. Medewerkers van het commissariaat hebben de felicitaties aan het echtpaar overgebracht.