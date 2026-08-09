Bewoners Tourtonne slaan alarm over toenemende prostitutie, drugshandel en overlast door vreemdelingen

Bewoners van Tourtonne slaan alarm over de toenemende overlast en veiligheidsproblemen in hun woonomgeving. Volgens hen stond de buurt jarenlang bekend als rustig en kindvriendelijk, maar is de situatie er de afgelopen periode sterk verslechterd door een toename van prostitutie, drugshandel en verloedering.

Met name de Anamoestraat zou in de avonduren zijn veranderd in een prostitutiezone, terwijl in omliggende straten sprake zou zijn van drugsactiviteiten. Daarnaast zouden leegstaande panden in de buurt steeds vaker worden gebruikt als zogenoemde drugspanden, waar junks hun intrek nemen.

Bewoners stellen verder dat de komst van personen uit onder meer Cuba en Venezuela naar Suriname heeft bijgedragen aan de toenemende overlast in de omgeving. Volgens hen is de situatie dusdanig uit de hand gelopen dat veel buurtbewoners het overzicht zijn kwijtgeraakt en aandringen op snelle maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid in Tourtonne te herstellen.

Om de problemen bespreekbaar te maken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, wordt op vrijdag 14 augustus om 18.00 uur een buurtkrutu gehouden in de kantine van voetbalvereniging Tourtonne All Stars aan de Harry Jong Loystraat 20.

Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer de buurtmanager, RR-leden en ondernemers aanwezig zijn om met bewoners van gedachten te wisselen over mogelijke maatregelen en de toekomst van de wijk. Bewoners en andere betrokkenen worden opgeroepen om deel te nemen aan de bijeenkomst en gezamenlijk te werken aan een veiliger en leefbaarder Tourtonne.

Volgens de initiatiefnemers is samenwerking tussen bewoners, ondernemers en autoriteiten noodzakelijk om de negatieve ontwikkelingen in de buurt een halt toe te roepen.