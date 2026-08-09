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Bestuurder overleden nadat auto in goot belandt

KAM Thuiszorg

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In Suriname is vanmorgen vroeg een verkeersdode gevallen bij een eenzijdig ongeval aan de Commissaris Weythingweg ter hoogte van Leiding 10.

Waterkant.Net verneemt dat de 28-jarige bestuurder door nog onbekende reden de controle over het voertuig verloor, van de weg raakte en in een goot belandde.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd naar een mortuarium.

Het onderzoek duurt voort.

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