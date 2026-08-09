Automobilist vermoedelijk door hoge snelheid van de weg geraakt en overleden

De 28-jarige Akshaykoemar Ramlal is vanmorgen om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Commissaris Weythingweg in Suriname. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in een Toyota Vitz die in een goot langs de weg was beland.

De politie van bureau Leiding 9A kreeg omstreeks 06.20 uur de melding van een aanrijding ter hoogte van pandnummer 306. Bij aankomst troffen agenten het voertuig aan de zuidelijke zijde van de weg aan. De bestuurder lag in het voertuig en vertoonde geen teken van leven.

De brandweer werd ingeschakeld om de automobilist uit het voertuig te bevrijden. Ambulancepersoneel constateerde dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde.

Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd naar een mortuarium.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat R.A., komende vanuit de richting van de Leysweg en rijdende in de richting van de Bomaweg, ter hoogte van pandnummer 306 van de weg raakte. Vermoed wordt dat een hoge snelheid hierbij een rol heeft gespeeld.

Het voertuig kwam vervolgens tegen een betonnen beschoeiing terecht en belandde in de naastgelegen goot. De exacte toedracht van het ongeval is vooralsnog niet bekend.

De afdeling Verkeer Midden zet het onderzoek voort.