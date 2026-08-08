Vijf kinderen ondervoed en ernstig verwaarloosd: 2,5 jaar cel geëist tegen vader

Vijf minderjarige kinderen in Suriname zouden gedurende langere tijd ernstig zijn verwaarloosd en onder mensonwaardige en onhygiënische omstandigheden hebben geleefd. Medisch onderzoek wees volgens justitie onder meer uit dat de kinderen ondervoed waren en lichamelijk in een zorgwekkende toestand verkeerden. Tegen hun vader is een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden geëist wegens structurele mishandeling en ernstige verwaarlozing van zijn gezin.

De zaak kwam aan het rollen nadat meldingen waren gedaan over de zorgwekkende omstandigheden waarin het gezin leefde. Het daaropvolgende strafrechtelijke onderzoek bracht volgens het Openbaar Ministerie een situatie aan het licht die gedurende langere tijd zou hebben voortgeduurd.

Niet alleen de vijf kinderen zouden slachtoffer zijn geworden. De verdachte wordt er ook van beschuldigd zijn partner structureel te hebben mishandeld. De vrouw bevond zich volgens justitie lange tijd in een kwetsbare en afhankelijke positie tegenover de man.

Eerdere ontkenningen van de moeder over het huiselijk geweld worden door de vervolging gezien in het licht van die afhankelijkheid en mogelijke angst. Volgens de aanklager past dit bij patronen die kunnen voorkomen wanneer huiselijk geweld langdurig aanhoudt.

Voor de beschuldigingen tegen de vader wijst justitie onder meer op verklaringen van buurtbewoners. Die zouden worden ondersteund door camerabeelden, medische bevindingen en andere stukken uit het strafdossier.

De vijf kinderen verblijven inmiddels op een veilige locatie. Via de politie is namens hen bovendien een beschermingsbevel tegen zowel de vader als de moeder aangevraagd. De kantonrechter heeft dat verzoek toegewezen, waardoor beide ouders zich onder meer verplicht onder begeleiding moeten stellen.

Daarnaast wordt erop toegezien dat de moeder psychologische hulp krijgt. Daarmee zijn naast de strafzaak tegen de vader ook maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat de kinderen opnieuw in een schadelijke situatie terechtkomen.

Tegen de vader is twee jaar en zes maanden gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke deel moet een proeftijd van drie jaar worden gekoppeld. Justitie wil daarnaast dat begeleiding door Forensisch Maatschappelijke Zorg als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd en heeft de kantonrechter gevraagd de gevangenhouding van de verdachte te bevelen.