Vier jongens aangevallen door Braziliaanse bijen tijdens leguanenjacht

Een zoektocht is zaterdagmiddag op touw gezet naar drie jongens, nadat een groep van vier tijdens het zoeken naar leguanen zou zijn aangevallen door een zwerm Braziliaanse bijen. Het incident vond plaats aan de Balipapaweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het viertal tijdens de leguanenjacht plotseling door de bijen werd aangevallen.

Eén van de jongens is inmiddels aangetroffen. Naar de overige drie wordt nog gezocht.

De Surinaamse brandweer en de politie van Richelieu zijn ingeschakeld en nemen deel aan de zoekactie.