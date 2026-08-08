Vermiste visser (45) dood uit Coesewijnerivier gehaald

Het lichaam van een visser die sinds vrijdagmiddag 7 augustus werd vermist in het Coesewijnegebied in Suriname, is inmiddels uit het water geborgen. De man raakte vermist nadat een aluminiumboot met vier vissers was omgeslagen ter hoogte van de Doksiekreek.

Aanvankelijk meldde de Surinaamse politie dat een man met de initialen D.R. werd vermist en vermoedelijk in de diepte van de rivier was verdwenen. Inmiddels blijkt uit nadere informatie dat het gaat om een 45-jarige visser, die na een zoektocht door familie uit de Coesewijnerivier is opgevist.

Het bootongeval vond vrijdag rond 14.00 uur plaats, toen een aluminiumboot met vier vissers omsloeg ter hoogte van de Doksiekreek in het Coesewijnegebied. Eén van de opvarenden verdween daarbij onder water.

Familieleden begonnen direct een zoektocht naar de vermiste man. Zijn lichaam werd later uit de rivier geborgen.

De politie zal het incident verder onderzoeken.