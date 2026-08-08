Twee arrestaties voor vernieling glasvezelkabels Telesur; maskers en kabelknipper gevonden

Twee mannen zijn vrijdag 8 augustus 2026 aangehouden in het onderzoek naar de vernieling van glasvezelkabels van Telesur. Opvallend is dat de politie in een van twee in beslag genomen voertuigen onder meer maskers, handschoenen en een kabelknipper aantrof. De recherche vermoedt bovendien dat meer personen bij de zaak betrokken zijn.

De verdachten N.N.A. en de 40-jarige D.F.V. werden opgespoord op een adres aan de Merimistraat. Zij kwamen in beeld tijdens een onderzoek naar wat wordt omschreven als een sterke toename van vernielingen aan glasvezelkabels die aan masten van telecombedrijf Telesur zijn bevestigd.

Volgens het Korps Politie Suriname wordt het onderzoek uitgevoerd door de afdeling Kapitale Delicten, in samenwerking met Recherche Regio Midden, Recherche Regio Paramaribo, de Criminele Inlichtingen Unit en DNV. Telesur verleent ondersteuning bij het onderzoek.

De twee aangehouden verdachten zijn bekenden van de politie. Zij worden onder meer in verband gebracht met de vernieling van een glasvezelkabel in het district Wanica.

De politie onderzoekt daarnaast hun mogelijke betrokkenheid bij een woninginbraak die kort na de vernieling van de kabel werd gepleegd. Uit het persbericht blijkt niet waar die woninginbraak precies heeft plaatsgevonden en wat daarbij eventueel is buitgemaakt.

In het kader van het onderzoek zijn ook twee voertuigen in beslag genomen. De recherche vermoedt dat deze auto’s bij het plegen van de onderzochte strafbare feiten zijn gebruikt. In één ervan werden maskers, een paar handschoenen en een kabelknipper aangetroffen. Ook deze spullen zijn door de politie in beslag genomen.

De recherche houdt er rekening mee dat de twee arrestanten mogelijk deel uitmaken van een grotere groep. Het onderzoek wordt daarom voortgezet om eventuele andere betrokkenen te identificeren en op te sporen.

N.N.A. en D.F.V. zijn inmiddels voorgeleid. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beiden, in afwachting van het verdere onderzoek, door de politie in verzekering gesteld.