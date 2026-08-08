Surinaamse inheemse muziekpionier Kariñha Basi krijgt oeuvreprijs in Rotterdam

De Surinaamse artiest Bryan Kratja, beter bekend als Kariñha Basi, wordt zondag 9 augustus in Nederland geëerd met een oeuvreprijs. De onderscheiding is bedoeld als erkenning voor zijn ruim dertig jaar lange inzet voor de Surinaamse en inheemse muziekcultuur.

Kariñha Basi geldt als een belangrijke kracht achter het behoud en de verdere ontwikkeling van muziek, taal en culturele tradities van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Met zijn werk heeft hij volgens de organisatie niet alleen oude tradities levend gehouden, maar deze ook onder de aandacht gebracht van nieuwe generaties en een internationaal publiek.

Als oprichter van de legendarische inheemse formatie Esekenatoko speelde Kratja een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Sambura/Kaskawi, ook wel Ingi Kawina genoemd. In zijn muziek worden traditionele ritmes, verhalen, taal en culturele waarden gecombineerd en doorgegeven aan volgende generaties.

Zijn betekenis gaat volgens de organisatie verder dan alleen muziek. Kariñha Basi wordt omschreven als een cultureel ambassadeur die met zijn stem en creativiteit heeft bijgedragen aan de identiteit en trots van de inheemse gemeenschap. Zijn repertoire draagt daarbij de geschiedenis, spiritualiteit en verhalen van zijn volk uit.

De onderscheiding wordt uitgereikt door Popmuziek Hub Poortstage, dat eerder de Surinaamse muzikant Iwan Esseboom eerde met een oeuvreprijs in de categorie Kaseko. Met de prijs voor Kariñha Basi verschuift de aandacht nu naar de rijke traditie van Sambura en de verdere ontwikkeling daarvan binnen de Surinaamse volksmuziek.

De uitreiking vindt plaats op 9 augustus 2026 tijdens Ingy Day, als onderdeel van Suriname Heritage Month. Het evenement wordt gehouden in Park de Heerlijkheid in Hoogvliet Rotterdam. Volgens Popmuziek Hub Poortstage is de prijs een eerbetoon aan een artiest die zijn leven heeft gewijd aan het bewaren én vernieuwen van een unieke muzikale traditie.