Sadi vraagt aandacht voor boothouders en overbelasting Wijdenboschbrug

NDP-parlementariër Ann Sadi heeft donderdag wederom aandacht gevraagd in De Nationale Assemblée (DNA) voor de situatie van boothouders die het traject Marienburg, Margreta, Nieuw Amsterdam, Leonsberg, Meerzorg en Paramaribo onderhouden.

“Ze zijn desperate. Den e de kufkaf. Al zes jaar wachten ze op een tariefsaanpassing. Het resterende bedrag aan subsidies is er nog steeds niet. Wat een discriminatie ten opzichte van de NVB-boot- en bushouders. Het vergunningenprobleem is nog steeds niet opgelost. Nu zijn ze geconfronteerd met de MAS voor verplichte verzekeringen. Hoe moeten boothouders het bolwerken?”, zei Sadi.

De NDP’er voerde aan dat wat het traject Meerzorg – Paramaribo betreft, momenteel van de 40 boten slechts 16 zijn overgebleven. Ondanks dat er diverse gesprekken zijn gevoerd en brieven zijn geschreven, hebben de belanghebbenden nul op het rekest gekregen.

Met betrekking tot de Wijdenboschbrug wilde de NDP-parlementariër eveneens weten hoe het staat met het beheer- en onderhoudsplan. Zij vroeg of er inspecties zijn uitgevoerd naar de kwaliteit van het beton van de brug.

Volgens Sadi is de Wijdenboschbrug jarenlang gebruikt door zwaar overbeladen vrachtwagens die onder meer grind, zand en olie vervoerden. Zij stelde dat de dynamische belasting en de daarmee gepaard gaande trillingen de constructie ernstig kunnen aantasten. Daarom wilde zij weten welke maatregelen inmiddels zijn genomen en of de overheid hierover voldoende openheid van zaken geeft.