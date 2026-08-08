Nigeriaanse pastor na bezoek aan president Simons: ‘Toename van rijkdom in Suriname’

De Nigeriaanse gospelartieste Mercy Chinwo en haar echtgenoot Blessed Uzochikwa, beter bekend als pastor Blessed, hebben tijdens hun bezoek aan Suriname opvallende uitspraken gedaan over de toekomst van het land. Pastor Blessed sprak onder meer de verwachting uit dat Suriname een toename van rijkdom zal meemaken en dat jongeren uit het land internationaal grote dingen zullen doen.

De uitspraken volgden na een beleefdheidsbezoek van Chinwo aan president Jennifer Simons op vrijdag 7 augustus. Tijdens de ontmoeting op het Kabinet van de President werd het staatshoofd tevens uitgenodigd voor het concert van de gospelartieste, dat later die dag in het Live Entertainment Center zou plaatsvinden. Volgens Chinwo zou het goed zijn als de president daar “Jezus komt ervaren”.

De Communicatie Dienst Suriname meldde dat de komst van de Nigeriaanse zangeres in het teken staat van het verspreiden van het evangelie. Chinwo zei te geloven dat God op het punt staat iets groots met Suriname te doen en dat zij samen met haar team en echtgenoot naar het land is gekomen om het evangelie van Jezus te prediken en een zegen voor Suriname te zijn.

Chinwo sprak tijdens het bezoek ook haar waardering uit voor president Simons. Zij omschreef het staatshoofd als een inspiratie voor vrouwen wereldwijd en zei het bijzonder te vinden dat een vrouw een land leidt en verenigt. Ook verklaarde de artiest dankbaar te zijn voor het leven van de president en voor wat zij voor Suriname doet.

De gospelzangeres liet daarnaast weten onder de indruk te zijn van de ontvangst die zij in Suriname kreeg. Volgens haar was die warm en overweldigend. Vooral het feit dat mensen haar muziek kenden en haar liederen meezongen, maakte indruk op haar.

Haar echtgenoot ging nog een stap verder en noemde hun bezoek aan Suriname profetisch. Volgens pastor Blessed heeft het echtpaar meerdere uitnodigingen uit Zuid-Amerika ontvangen, maar is Suriname om bepaalde redenen het eerste land in de regio dat zij bezoeken.

Hij verwees daarbij ook naar het eerste vrouwelijke presidentschap van Suriname en stelde dat er volgens hem een plan van God met het land is. De geestelijke sprak de verwachting uit dat er iets zal gebeuren dat niet alleen Suriname, maar ook de regio zal veranderen.

Het meest opmerkelijk waren zijn voorspellingen over de ontwikkeling van het land. Pastor Blessed zei dat er een toename van rijkdom in Suriname zal zijn, dat jongeren zullen opstaan en dat mensen uit Suriname in de toekomst grote dingen in de wereld zullen doen.