Monorath: “Verwerpelijk zou zijn wanneer we de dingen zouden bedekken met de mantel der liefde”

Volgens minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid is het zeer geloofwaardig dat politiemensen zich hebben samengespannen en dat als gevolg daarvan de Colombiaanse verdachte Jorge Eliccer Ariza Ortega uit het cellenhuis van Politie Centrum is verdwenen.

In deze zaak is er nog een verdachte politieagent in beeld. Ortega zat als verdachte vast in het omvangrijke onderzoek naar een illegale landingsbaan en een in aanbouw zijnde semi-onderzeeër bij Witagron.

De bewindsman stelt dat deze case en de case waar verschillende leden van het A-team zijn aangehouden de integriteit van het korps verder aantasten. De zaak van de grote hoeveelheid verdwenen kwik is er nog niemand aangehouden. Volgens Monorath is het belangrijk dat mensen die zich schuldig maken aan strafbare handelingen worden aangehouden.

“Verwerpelijk zou zijn wanneer we de dingen zouden bedekken met de mantel der liefde en dat dat niet zou gebeuren zoals dat in het verleden misschien wel is gebeurd. Als we in staat zijn geweest om meer dan twintig politieambtenaren in beeld te brengen en hun zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk te vervolgen, dan geeft dat ook aan dat dit in het kader van transparantie en de wens van het ministerie en het korps zelf om over te gaan tot opschoning binnen de dienst.

We moeten dat ook ondersteunen, zodat politiemensen zich niet verder vergrijpen aan het recht, terwijl ze juist het recht zouden moeten dienen. Het gevaarlijke hiervan is dat met de handelingen van enkele politiemannen het heel imago van het korps door het slijk wordt gehaald”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Ten aanzien van de aanhouding van de verdwenen verdachte, wordt er gewerkt aan zijn weder aanhouding. “Er wordt op een tweesporig beleid gewerkt. Het terugbrengen van de verdachte en de politiemannen die zich daarin hebben gemengd en ervoor hebben gezorgd dat de persoon is kunnen verdwijnen van het politiebureau.

Deze cases schaden het vertrouwen en de integriteit van de politie. Integriteit is sowieso een issue binnen het korps en we moeten daaraan werken. Er zijn trainingen in voorbereiding, maar ook mentorschap is aangeboden. Ook de rc’s, rcm’s en rcp’s zijn belast om ervoor te zorgen dat de integriteit wederkeert bij de politieorganisatie”, aldus de minister.