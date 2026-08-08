Moeder van drie thuis in Den Haag doodgeschoten; verdachte ex-partner opgepakt na vluchten

In Den Haag was afgelopen nacht opnieuw sprake van femicide: een moeder van drie kinderen is thuis doodgeschoten. Zeer waarschijnlijk gebeurde dat door haar 42-jarige (ex-)partner, die daarna op de vlucht sloeg. Het slachtoffer is gediplomeerd kraamverzorgster Yakaira de Los Santos en de verdachte Peter M. (foto)

Het schietincident vond rond 02.10u plaats in de wijk Wateringse Veld. Een getuige vertelde aan Hart van Nederland dat drie kinderen van 9, 11 en 14 jaar in paniek waren en huilend en gillend uit de woning kwamen. Daarbij zouden zij hebben geroepen dat hun moeder dood was. Op dat moment was voor omstanders nog niet duidelijk wat zich precies binnen had afgespeeld.

Peter M. zou na het incident in een auto zijn gestapt en zijn weggereden. Volgens de beschikbare informatie bleef hij niet bij de drie kinderen achter. Enkele uren later wist de politie de verdachte op een ander adres aan te houden.

Bij die arrestatie werd tevens een vuurwapen in beslag genomen. Of dat het wapen is dat bij de fatale schietpartij is gebruikt, blijkt niet uit de beschikbare informatie. De politie zet het onderzoek naar de zaak voort.

Rond de verdachte waren eerder al beschuldigingen geuit. De Telegraaf meldde dat een vrouw hem in 2022 via Facebook beschuldigde van mishandeling en andere vrouwen voor hem waarschuwde. Volgens haar kwam hij aanvankelijk vriendelijk over, maar zou hij later liegen en bedriegen. Het gaat daarbij om eerdere beschuldigingen van deze vrouw en niet om feiten die in de aangeleverde informatie als bewezen worden gepresenteerd.

Op sociale media wordt geschokt en verdrietig op haar overlijden gereageerd. Mensen uit haar omgeving herinneren haar als een liefdevolle moeder, vriendin, zus en dochter die veel voor anderen betekende.

Raadslid Mairan Sewtahal van Hart voor Den Haag, die in de buurt van het slachtoffer woont, spreekt van een diep tragisch incident. Hij noemt het dodelijke geweld volstrekt verwerpelijk en leeft mee met de nabestaanden van het slachtoffer. Volgens Sewtahal is het al geruime tijd onrustig in Wateringse Veld en onderstreept deze schietpartij opnieuw dat veiligheid in de wijk absolute prioriteit moet hebben. Hij zegt zich vanuit de gemeenteraad te zullen blijven inzetten voor maatregelen die de rust en veiligheid in de wijk herstellen.

De politie zoekt nog naar getuigen die mogelijk meer weten over wat er die nacht aan de New Yorksingel is gebeurd. Mensen die over relevante informatie beschikken, worden gevraagd zich te melden.