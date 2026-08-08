Echtpaar Lioe-Anjie–Kartosoewito 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Carlos Ricardo Lioe-Anjie en Soertinem Kartosoewito heeft op dinsdag 4 augustus in alle stilte stilgestaan bij hun gouden huwelijksjubileum in Paramaribo. Het paar kijkt terug op vijftig jaar huwelijk, waarin zij samen vele mooie, maar ook uitdagende momenten hebben meegemaakt.

Carlos Ricardo Lioe-Anjie werd op 15 januari 1952 geboren in Paramaribo. Zijn echtgenote Soertinem Kartosoewito zag op 5 augustus 1954 het levenslicht in Nickerie. Hoewel zij verschillende geloofsovertuigingen hebben – hij is Hervormd en zij Rooms-Katholiek – vormde dat nooit een belemmering voor hun relatie.

Carlos doorliep de lagere school en volgde daarna onderwijs aan de Hendrikschool tot en met de derde klas. Tot eind 1975 werkte hij als burgerpersoneel bij de Troepenmacht in Suriname (TRIS). Vervolgens trad hij in dienst bij het Korps Politie Suriname (KPS), waar hij opklom van recruut tot inspecteur eerste klasse.

Tijdens zijn loopbaan vervulde hij diverse functies, waaronder verkeersagent, rechercheur, medewerker bij Jeugdzaken, de Motor Surveillance Dienst (MSD) en bureau Nieuwe Haven. Daarnaast werd hij voor langere tijd gedetacheerd in Tamanredjo en Moengo.

De periode van de Binnenlandse Oorlog noemt Carlos een van de moeilijkste ervaringen uit zijn carrière. Een van zijn meest ingrijpende herinneringen is de gijzeling bij Kwakugron, waarbij hij en collega’s in een hinderlaag terechtkwamen.

De mooiste momenten uit zijn politieloopbaan beleefde hij bij de MSD. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met voetbal en zwemmen. Voetbal beoefent hij nog steeds actief bij een veteranenclub in Tourtonne.

Soertinem Kartosoewito volgde onderwijs aan de lagere school, de Mgr. Wulfingschool en het Algemeen Pedagogisch Instituut (API). Op 21-jarige leeftijd begon zij haar carrière in het onderwijs.

Zij stond onder meer voor de klas op de Nabawischool, Mariënburg, Tamanredjo en Moengo. Door de Binnenlandse Oorlog moest zij uit Moengo vertrekken en werd zij geplaatst op de Openbare School Kwattaweg.

Later verzorgde zij onderwijs aan de Wim Bos Verschuurschool (MULO), OS Blauwgrond en OS Clevia, waar zij uiteindelijk als schoolleider werkzaam was. Daarnaast trad zij op als gecommitteerde bij verschillende scholen. Tijdens haar periode op OS Clevia wist zij met hulp van sponsoren en donateurs een gymnastiek- en computerlokaal te realiseren. Haar grootste hobby is tuinieren.

Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een familiebezoek in Nickerie. Volgens hen was het liefde op het eerste gezicht. Na een verkeringstijd van ongeveer vier tot vijf jaar besloten zij te trouwen, nadat Soertinem haar opleiding had afgerond.

Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren. Inmiddels mogen zij ook genieten van drie kleinzoons. Als levensles geven zij mee: “Niet klagen in het leven, maar aanpakken. Tevreden zijn met het kleine en respect hebben voor elkaar.”