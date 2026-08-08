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Domelzo Schet bezorgt Suriname bronzen medaille op CAC-Spelen

KAM Thuiszorg

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WK 2026

Suriname heeft een bronzen medaille veroverd op de XXV Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek.

Bokser Domelzo Schet strandde in de halve finale van de klasse tot 65 kilogram, maar bezorgde Suriname daarmee wel een plek op het podium van het prestigieuze regionale sportevenement.

Schet plaatste zich voor de halve finale door de Guyanees Colin Lewis met 3-2 te verslaan in de kwartfinale.

In de strijd om een finaleplaats moest de Surinamer echter zijn meerdere erkennen in de Mexicaan Hugo Barrón, waardoor hij genoegen moest nemen met het brons.

De XXV Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen werden van 24 juli tot en met 8 augustus gehouden in Santo Domingo.

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