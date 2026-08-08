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Bewoners Kalebaskreek onderscheppen buitenlanders met illegaal geweer en communicatieapparatuur

KAM Thuiszorg

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Bewoners Kalebaskreek onderscheppen buitenlanders met illegaal geweer en communicatieapparatuur
Beeld via politie Regio West Suriname

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Bewoners van het inheemse dorp Kalebaskreek hebben woensdag 5 augustus twee buitenlandse mannen onderschept die zich met een SK-vaartuig ter hoogte van het dorp bevonden. Bij het zien van de dorpsbewoners wist een tweede vaartuig, een speedboot, op hoge snelheid weg te varen in de richting van Boskamp.

De bewoners schakelden direct de politie van bureau Calcutta in. Agenten troffen bij aankomst het SK-vaartuig aan en hielden de twee bemanningsleden aan. Het gaat om de 47-jarige Colombiaan J.C.A.B. en de 48-jarige Braziliaan E.B. meldt de politie van regio West Suriname.

Bij controle bleek dat de verblijfsvergunning van de Colombiaan was verlopen. De Braziliaan kon volgens de politie geen geldig paspoort of andere vereiste documenten tonen.

Bij de verdachten werden meerdere mobiele telefoons, communicatieapparatuur, geld in vreemde valuta en SRD en diverse andere goederen aangetroffen. Ook vond de politie een illegaal jachtgeweer met tien patronen.

Zowel het vuurwapen en de munitie als het vaartuig en de buitenboordmotor zijn voor het verdere onderzoek in beslag genomen. De twee mannen werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau Groningen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. Opvallend is dat het verdere onderzoek is overgedragen aan de Narcoticabrigade.

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