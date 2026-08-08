Automobilist aangehouden voor dodelijke aanrijding met voetganger en doorrijden na ongeval

De politie van bureau Centrum heeft op vrijdag 7 augustus de 36-jarige automobilist R.A. aangehouden in verband met de aanrijding met dodelijke afloop die op zaterdag 25 juli plaatsvond aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

De man wordt ervan verdacht die dag, iets na 01.00 uur, ter hoogte van Bikers Unit een voetganger te hebben aangereden, waarna hij de plaats van het ongeval verliet zonder zijn persoonsgegevens achter te laten.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

Na intensief speurwerk wist de politie de verdachte in beeld te brengen. Hij werd vervolgens in de omgeving van zijn woonadres aan de Rozenhoutstraat opgespoord en aangehouden. Na zijn arrestatie werd hij ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau.

De verdachte is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.