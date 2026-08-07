Wang: “Geslaagden middelbare school moeten 450 SRD betalen om diploma te ontvangen”

VHP-parlementariër Chuanrui Wang vroeg donderdag aandacht in De Nationale Assemblée (DNA) voor een geval op een middelbare school waar geslaagde leerlingen 450 SRD moeten betalen om hun diploma in ontvangst te kunnen nemen.

“De leerlingen moeten voor de diploma-uitreiking 450 SRD betalen. En voor gewaarmerkte kopieën komt daar 165 SRD bij. Deze jongeren hebben het hele jaar door hard gewerkt en hebben het schooljaar succesvol afgerond. Het diploma is het officiële bewijs en de waardering van die prestatie”, zei Wang.

De parlementariër wenste duidelijkheid van MINOWC-minister Dirk Currie te krijgen over waarop deze bedragen zijn gebaseerd en of deze kosten op alle middelbare scholen worden gehanteerd.

Ondertussen is ook bekend geworden dat geslaagden van middelbare scholen die zich aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) voor het collegejaar 2026/2027 zullen inschrijven, meer zullen moeten betalen voor hun inschrijving. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het inschrijfgeld vastgesteld op SRD 5.000, zo blijkt uit een bekendmaking van de universiteit.

Daarmee is sprake van een verhoging ten opzichte van het vorige collegejaar, toen het inschrijfgeld nog SRD 4.200 bedroeg.