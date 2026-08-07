Vrouw die met prowagen wegreed blijft achter tralies

De rechter-commissaris in Suriname heeft de inverzekeringstelling van de 44-jarige I.D. rechtmatig getoetst en verlengd met 30 dagen.

De vrouw werd in de nacht van zondag op maandag 3 augustus aangehouden nadat zij ervandoor was gegaan met een prowagen van bureau De Nieuwe Grond.

Het incident vond plaats aan de Rudi van Eyckstraat, waar politieambtenaren bezig waren met de afhandeling van een melding over het agressieve gedrag van de verdachte.

Volgens de politie stapte de vrouw op een onbewaakt moment in de prowagen (foto) en reed daarmee weg. Na een zoekactie werd het voertuig teruggevonden bij haar woning aan de Knoflookweg.

De verdachte werd ter plaatse aangetroffen en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd zij in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.