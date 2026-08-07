Verkeersplateau Keizerstraat tijdelijk weggehaald vanwege chaos rond Domineestraat

De politie in Suriname heeft extra maatregelen genomen om de forse verkeersdrukte in de binnenstad van Paramaribo te verminderen. Daarbij is het verkeersplateau aan de Keizerstraat, nabij de kruising met de Zwartenhovenbrugstraat, tijdelijk verwijderd omdat het de doorstroming juist zou vertragen.

De verkeersproblemen zijn ontstaan door de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Domineestraat, die op 3 augustus zijn begonnen. Vooral tijdens de spitsuren loopt het verkeer in de binnenstad flink vast. Hoewel de aanvankelijk geplande uitvoeringsduur van een maand inmiddels met twee weken is verkort, zijn toch extra agenten ingezet.

Dagelijks houden leden van de Motor Surveillance Dienst, de Motorbrigade Paramaribo en de Bikers Unit toezicht op drukke kruispunten en belangrijke verkeersaders. Zij moeten het verkeer begeleiden en waar nodig ingrijpen om opstoppingen te beperken.

Volgens de politie verliep de verkeersbegeleiding na de eerste dag al iets beter. De grootste drukte doet zich nog altijd voor tijdens de spitsuren. Weggebruikers wordt daarom geadviseerd om zoveel mogelijk alternatieve routes te nemen of hun voertuig buiten de binnenstad op een veilige plaats te parkeren.

De politie heeft vooraf de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht. Tot de drukste kruisingen behoren de Zwartenhovenbrugstraat met de Keizerstraat, de Keizerstraat met de Fred Derbystraat en de Fred Derbystraat met de Sophie Redmondstraat.

Bestuurders die richting het zuiden rijden, kunnen volgens de politie onder meer gebruikmaken van de Fred Derbystraat en de Waterkant. Vooralsnog bestaat er geen aanleiding om bepaalde wegen tijdelijk om te vormen tot eenrichtingswegen.

De Communicatiedienst Suriname meldt dat de verschillende politie-eenheden gezamenlijk blijven werken aan een zo vlot mogelijke afhandeling van het verkeer zolang de werkzaamheden aan de Domineestraat voortduren.