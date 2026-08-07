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Venezuela: Suriname genoemd als route in internationale cocaïnesmokkel naar Europa

KAM Thuiszorg

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landingsbaan
Landingsbaan in Venezuela

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Suriname is door de Venezolaanse autoriteiten genoemd als onderdeel van een internationale smokkelroute voor cocaïne richting Europa. Dat gebeurde nadat de Venezolaanse recherche (CICPC) een criminele organisatie had opgerold die volgens het onderzoek gebruikmaakte van een clandestiene landingsbaan in de staat Anzoátegui.

Bij de operatie werden acht vermoedelijke leden van de organisatie aangehouden. Ook namen de autoriteiten meerdere voertuigen, vuurwapens, communicatieapparatuur en andere goederen in beslag. Daarnaast werd de illegale landingsbaan, die volgens de onderzoekers werd gebruikt voor drugstransporten, onklaar gemaakt.

Volgens de Venezolaanse onderzoekers vervoerde de organisatie cocaïne vanuit Venezuela via Guyana en Suriname, waarna de drugs uiteindelijk bestemd zouden zijn voor de Europese markt. De vermoedelijke smokkelroute liep over verschillende landen voordat de verdovende middelen hun eindbestemming bereikten.

De Venezolaanse autoriteiten beschouwen de ontmanteling van de organisatie als een belangrijke slag tegen de internationale drugshandel. Het onderzoek naar mogelijke medeverdachten en internationale vertakkingen van het netwerk wordt voortgezet.

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