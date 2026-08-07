Tony Scott uit Drietabbetje werd internationaal bekend door zijn hiphouse muziek

De in Suriname geboren rapper Tony Scott, artiestennaam van Peter van den Bosch, is donderdag 6 augustus 2026 overleden. Met zijn vernieuwende mix van house en hiphop groeide hij eind jaren tachtig uit tot een van de eerste artiesten die het genre hiphouse internationaal op de kaart zette. Hij werd 54 jaar.

Tony Scott werd geboren te Drietabbetje (Diitabiki) in Suriname. Op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Amsterdam, maar hij bleef zijn Surinaamse afkomst en inheemse wortels altijd uitdragen. Scott stamde af van de Kari’na (Karaïben), een van de oorspronkelijke inheemse bevolkingsgroepen in Suriname.

Zijn afkomst vormde de inspiratie voor ‘The Chief’, een ode aan zijn voorouders die uitgroeide tot een van zijn bekendste internationale nummers:

Zijn doorbraak kwam in 1989 met That’s How I’m Living en The Chief. Een jaar later volgde Get Into It, waarmee hij zijn grootste internationale succes behaalde. De Surinamer brak door in Nederland, maar wist ook een groot publiek te bereiken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarmee werd hij een van de eerste artiesten uit Nederland die wereldwijd succes boekte met hiphouse, een toen nog grotendeels onbekende combinatie van housemuziek en rap.

Zijn carrière bracht hem naar internationale podia. Hij trad op tijdens het prestigieuze New Music Seminar in New York, werkte samen met artiesten als Ben Liebrand, Candy Dulfer en Boyz II Men, en leverde een belangrijke bijdrage aan de internationale populariteit van hiphouse.

Hoewel Tony Scott jarenlang in Nederland woonde, bleef Suriname een bijzondere plek voor hem. In interviews sprak hij geregeld over zijn afkomst en keerde hij terug om zijn inheemse roots verder te ontdekken. Tijdens optredens in Suriname bracht hij niet alleen zijn bekende hits, maar droeg hij ook gedichten voor in de taal van de Kari’na.

In 2014 kreeg Scott de diagnose multiple sclerose (MS). Vanwege de ziekte nam hij in 2016 met een groots afscheidsconcert in Paradiso afscheid van zijn actieve muziekcarrière. Eerder deze week liet zijn familie weten dat de behandeling niet langer werd voortgezet, omdat er geen uitzicht meer was op herstel. De beslissing was, zo stelde de familie, met veel verdriet maar uit liefde voor hem genomen.

Met het overlijden van Tony Scott verliest Suriname een artiest die zijn wortels nooit verloochende en als geboren Surinamer een blijvende stempel drukte op de internationale muziekwereld. Zijn muziek en zijn eerbetoon aan de inheemse cultuur blijven voortleven.