Punjabi-superster Diljit Dosanjh op maandag 7 september in Ziggo Dome

Nog precies een maand en dan staat de wereldberoemde Punjabi-zanger en acteur Diljit Dosanjh op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. Op maandag 7 september brengt hij zijn Aura World Tour naar Nederland, waarmee hij opnieuw duizenden fans uit onder meer de Surinaamse, Hindoestaanse en Indiase gemeenschap verwacht.

Dosanjh geldt als een van de grootste Punjabi-artiesten ter wereld. Met hits als G.O.A.T., Lover en Proper Patola veroverde hij wereldwijd een miljoenenpubliek. Ook als acteur timmert hij stevig aan de weg. Zo ontving hij vorig jaar een nominatie voor een International Emmy Award voor zijn rol in de Netflix-film Amar Singh Chamkila.

De Europese tour volgt op een reeks recordbrekende concerten in Noord-Amerika, waar meer dan 130.000 kaarten binnen twee dagen werden verkocht. In Europa doet hij onder meer Berlijn, Parijs, Wenen, Milaan en Amsterdam aan, waarna de tour wordt afgesloten in het Verenigd Koninkrijk. Op 12 september schrijft hij bovendien geschiedenis als eerste Zuid-Aziatische artiest die als hoofdact een uitverkocht concert geeft in het iconische Wembley Stadium.

Het concert in de Ziggo Dome begint om 20.00 uur. Kaarten zijn nog hier verkrijgbaar vanaf €72,93 inclusief servicekosten.

Voor veel muziekliefhebbers belooft het een van de grootste Zuid-Aziatische concerten van het jaar in Nederland te worden.