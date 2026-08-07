Proost! Vandaag is Internationale Dag van het Bier

Vandaag vieren bierliefhebbers wereldwijd de Internationale Dag van het Bier, een jaarlijkse traditie die elke eerste vrijdag van augustus plaatsvindt. Deze dag werd in 2007 in het leven geroepen in Santa Cruz (Californië) en werd van 2007 tot 2012 altijd op 5 augustus gevierd in Amerika.

De Internationale Dag van het Bier is bedoeld om de diverse smaken en stijlen van bier te vieren, de hardwerkende mensen in de bierindustrie te waarderen en te genieten van de gezelligheid die bier kan brengen.

Sinds de eerste viering in 2007 is deze dag uitgegroeid tot een wereldwijd evenement, met festiviteiten die variëren van proeverijen en brouwerijrondleidingen tot bierfestivals en speciale aanbiedingen in bars en restaurants. Mensen komen samen om te toosten op de rijke geschiedenis en cultuur van bier, die duizenden jaren teruggaat.

In veel landen organiseren cafés en brouwerijen speciale evenementen, waarbij lokale en internationale bieren in de schijnwerpers staan. Ook in Suriname is de erkenning. Deelnemers krijgen de kans om nieuwe smaken te ontdekken en meer te leren over het brouwproces. Bierkenners en casual drinkers verenigen zich om de diversiteit en innovatie in de bierwereld te vieren.

De Internationale Dag van het Bier biedt ook een gelegenheid om de gemeenschappen en tradities te ondersteunen die rondom het bierbrouwen zijn ontstaan.

Of je nu geniet van een lokaal ambachtelijk biertje of een klassieke internationale favoriet, deze dag nodigt iedereen uit om te proosten op de gedeelde liefde voor bier en vriendschap.