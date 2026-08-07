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Politieonderinspecteur en bestuurder gewond nadat auto over de kop slaat

KAM Thuiszorg

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Politieonderinspecteur en bestuurder gewond nadat auto over de kop slaat

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Een witte Toyota Axio is donderdagochtend betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval in de omgeving van Middenstandpolder in Suriname.

In het voertuig bevonden zich bestuurder R.R. en politieonderinspecteur S.J., die als passagier meereed.

Volgens de onderinspecteur verloor de bestuurder de controle over het stuur nadat hij moest uitwijken voor enkele kuilen in het wegdek. De auto sloeg vervolgens over de kop en kwam langs de weg tot stilstand.

Beide inzittenden raakten gewond en werden per ambulance overgebracht naar het Mungra Medisch Centrum in Nickerie.

De onderinspecteur mocht het ziekenhuis na behandeling verlaten. De bestuurder werd ter observatie opgenomen.

De toedracht van het ongeval wordt verder onderzocht. De politie van Henar heeft de zaak overgedragen aan de Verkeersonderzoeksunit van Regio West Suriname.

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