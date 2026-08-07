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Naam ministerie van Justitie en Politie verandert naar Justitie en Veiligheid

KAM Thuiszorg

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Ministerie van Justitie en Politie in Suriname.
Ministerie van Justitie en Politie in Suriname.

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Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) zal vanaf vrijdag 7 augustus (vandaag) officieel verdergaan onder de naam Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat heeft minister Harish Monorath woensdag bekendgemaakt voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers in Suriname.

Volgens de bewindsman is de naamswijziging op 3 augustus formeel doorgevoerd, maar vindt de feitelijke ingebruikname van de nieuwe naam vandaag plaats. Op die dag viert het ministerie tevens zijn 75-jarig bestaan.

Monorath gaf aan dat de wens om de naam van het ministerie te wijzigen al reeds twintig jaar bestaat. Met de keuze voor de term ‘veiligheid’ wil de regering benadrukken dat alle veiligheidskorpsen onder één noemer worden gebracht.

Het ministerie zal daarmee dezelfde benaming dragen als het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid.

Volgens Monorath sluit de nieuwe naam beter aan bij de huidige taken en verantwoordelijkheden van het ministerie.

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