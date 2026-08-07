Mascotte ‘Koni’ moet jongeren anders laten kijken naar Surinaamse houtsector

Suriname krijgt een nieuwe mascotte die jongeren op een eigentijdse manier kennis moet laten maken met de bosbouw en houtverwerkingsindustrie. Op 8 augustus wordt Koni officieel gepresenteerd, waarna meteen een bedrijventour langs vijf bij de Associatie van Surinaamse Fabrikanten aangesloten ondernemingen van start gaat.

Achter het initiatief zit een bredere boodschap. Uit onderzoek blijkt dat Suriname voordeel kan halen uit het geleidelijk verminderen van de export van rondhout en het uitbreiden van de lokale verwerking. Daarbij moet meer worden geïnvesteerd in de productie van halffabricaten en afgewerkte houtproducten voor zowel de binnenlandse markt als de export.

Tegelijkertijd kampen de bosbouw en houtverwerking volgens de initiatiefnemers met een hardnekkig negatief imago. Burgers en beleidsmakers zouden duurzaam bosbeheer nog te vaak gelijkstellen aan ontbossing en ongecontroleerde houtkap. Ook is er volgens hen te weinig bekend over de economische waarde van de sector en de carrièremogelijkheden voor studenten en werkzoekenden.

Koni moet daar verandering in brengen. De mascotte wordt ingezet om op een toegankelijke en creatieve manier informatie te delen over duurzaam bosbeheer, innovatie en de mogelijkheden binnen de houtverwerkingsindustrie. Jongeren die zich voor de tour hebben aangemeld, krijgen tijdens bezoeken aan vijf bedrijven een kijkje achter de schermen.

Het project maakt deel uit van het programma Sustainable Forest Livelihoods for Communities of Guyana & Suriname. Binnen dit traject werken de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten samen aan de overgang van rondhoutexport naar houtverwerking met meer toegevoegde waarde. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en beheerd door de Agence Française de Développement.

De presentatie begint zaterdag om 09.00 uur op het ASFA-terrein aan de Jagernath Lachmonstraat 201, tegenover het NATIN. Na het welkomstwoord en de introductie van Koni starten om 09.45 uur de rondleidingen langs de bedrijven. Volgens de organisatie vormt de lancering het tweede onderdeel van een communicatiestrategie die misverstanden over de sector moet wegnemen en jongeren moet interesseren voor een toekomst in de houtindustrie.