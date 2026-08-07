Jogi: “Wat is de positie van de SLM nu na een jaar miljoenen aan subsidie?”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi wil van de regering Simons/Rusland weten hoeveel subsidie de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) het afgelopen jaar heeft ontvangen om de operaties draaiende te houden.

Tijdens de openbare DNA-vergadering op donderdag merkte de VHP’er op dat president Jennifer Simons kort voor haar aantreden vorig jaar reeds had aangekondigd dat zij de sukkelende SLM zou aanpakken.

Het behoud van de SLM vormt een van de grootste uitdagingen voor de regering. President Simons zei vorig jaar dat de SLM al jaren kampt met ernstige problemen en dat het bedrijf kort na haar aantreden aan de bel trok, aangezien het zonder financiële steun stil zou vallen.

Kort na haar aantreden zijn directieleden en RvC-leden vervangen en zorgde de regering ervoor dat er maandelijks iets meer dan 1 miljoen tot 2,2 miljoen US dollar aan subsidie aan het luchtvaartbedrijf wordt verstrekt.

“Wat zijn de resultaten die de SLM met het verlenen van deze subsidie tot nu toe heeft behaald? Hoe zit het met de positie van de SLM? Is die verbeterd of verslechterd? Zijn er meer mensen in dienst genomen? Zijn er consultants in dienst genomen? Zijn er buitenlanders in dienst genomen onder toekenning van grote bedragen?”, stelde de VHP’er.