HomeOnderwerpenMaatschappijEchtpaar Bhikhie-Joemanbaks 60 jaar getrouwd
MaatschappijNieuws uit Suriname

Echtpaar Bhikhie-Joemanbaks 60 jaar getrouwd

KAM Thuiszorg

-

0
Echtpaar Bhikhie-Joemanbaks 60 jaar getrouwd

WK 2026

Het echtpaar Bhikhie-Joemanbaks heeft op donderdag 6 augustus hun 60-jarig huwelijksjubileum gevierd in Suriname.

Ter gelegenheid van het diamanten huwelijk bracht districtscommissaris (dc) Ernesto Muller van Wanica Zuid-Oost, samen met een delegatie van het commissariaat, een felicitatiebezoek aan het jubilerende paar.

In zijn toespraak benadrukte Muller dat respect, liefde, ondersteuning en begrip de onmisbare pijlers vormen van een huwelijk dat zes decennia standhoudt. Volgens de dc is een langdurige en succesvolle relatie zonder deze waarden nauwelijks mogelijk.

Bhikhie onderschreef de woorden van Muller en sprak zijn waardering uit voor diens aanwezigheid op deze bijzondere dag. Hij gaf aan nog altijd gelukkig te zijn met zijn echtgenote en dankbaar te zijn voor hun gezin, bestaande uit drie kinderen – twee zonen en een dochter – evenals hun schoondochters, schoonzoon en kleinkinderen.

Het echtpaar stond samen met familie en dierbaren stil bij deze bijzondere mijlpaal.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Abiamofo: “Ik wil niet nog een bodybag sturen naar dat gebied”
Volgend artikel
Mascotte ‘Koni’ moet jongeren anders laten kijken naar Surinaamse houtsector
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival