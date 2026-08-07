Abiamofo: “Ik wil niet nog een bodybag sturen naar dat gebied”

Een gemengde eenheid van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger heeft dinsdag opnieuw goudzoekers verwijderd uit het concessiegebied van Zijin/Rosebel Gold Mines, dat bekendstaat als 21 Bergi. Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is hij voorstander van deze ontruiming.

“Het zat eraan te komen en kon niet anders. Als je kijkt naar de energie die we daarin hebben gestopt in de afgelopen periode. Zoveel momenten van overleg hebben we gehad met de Matawai-gemeenschap, JusPol, RO, Defensie, Zijin/Rosebel Gold Mines, het districtscommissariaat, het traditioneel gezag inclusief de granman. Er zijn afspraken gemaakt, vastgelegd in een protocol en getekend door alle partijen.

En wanneer we praten over 21 Bergi, dan praten we over een locatie waar 15 Surinamers eerder het leven hebben gelaten. Ik wil niet nog een bodybag sturen naar dat gebied”, zei Abiamofo woensdag voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De bewindsman begrijpt dat de mensen willen werken en ondersteunt dat ook, aangezien hij weet dat er geen andere werkgelegenheid in dat gebied aanwezig is. “De mensen zijn afhankelijk van de goudsector. Maar het moet wel op een verantwoorde en ordelijke manier. Jullie gaan werken, maar niet meer op de oude manier. Ik wil geen tunnels in dat gebied. Geen provisorische tunnels.

Maar dat is wat ze doen en dat is zeer gevaarlijk. Mensen volgen gewoon die aders, want ze hebben geen equipment om die toplaag te verwijderen. Ze zouden daarin moeten investeren. Dat was ook afgesproken, maar het punt is dat niemand zich wil houden aan die gemaakte afspraken. Dan gaan we optreden als autoriteiten”, aldus de minister.