10 jaar cel geëist tegen hiv-positieve man voor vrijheidsberoving, mishandeling en verkrachting van sekswerkster

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen een man die wordt verdacht van verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en poging tot opzettelijke hiv-besmetting van een sekswerkster in Suriname. Ook is gevraagd om zijn gevangenhouding.

Volgens het OM ging het slachtoffer tegen betaling met de verdachte mee naar zijn woning. In eerste instantie zou sprake zijn geweest van vrijwillig seksueel contact waarbij een condoom werd gebruikt. Toen de vrouw daarna wilde vertrekken, zou de verdachte haar echter hebben tegengehouden en haar van haar vrijheid hebben beroofd.

Het OM stelt dat de man de vrouw vervolgens heeft mishandeld door haar te slaan, te bijten en te wurgen. Ook zou hij haar kleding hebben gescheurd. Daarna zou hij haar hebben gedwongen tot onbeschermde seks.

De verklaringen van het slachtoffer zijn volgens het OM vanaf de aangifte tot aan de behandeling van de zaak consistent gebleven. Deze zouden worden ondersteund door foto’s van haar verwondingen en andere bewijsmiddelen in het dossier.

Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde de verdachte volgens het OM de deur van zijn woning te openen. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen, waarna agenten de woning konden binnengaan en het slachtoffer konden bevrijden.

Het OM benadrukte dat het slachtoffer, ondanks haar werkzaamheden als sekswerker, veilige seks toepaste door gebruik te maken van een condoom. De verdachte zou hebben geweten dat hij hiv-positief was, maar zou dit niet aan de vrouw hebben verteld en haar vervolgens zonder condoom hebben verkracht.

Volgens het OM heeft de man het slachtoffer daarmee bewust blootgesteld aan een ernstig gezondheidsrisico zonder dat zij daarvan op de hoogte was.

Het OM stelde verder dat het beroep van het slachtoffer op geen enkele wijze een rechtvaardiging vormt voor het handelen van de verdachte.

Gezien de ernst van de feiten en de gevolgen voor het slachtoffer heeft het OM de kantonrechter verzocht de verdachte te veroordelen tot tien jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. Een uitspraak volgt op een later moment.